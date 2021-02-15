Göç İdaresi, 'Uygur Türkleri, Çin'e iade edildi' iddialarını yalanladı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 11 Uygur Türkü'nün sahte pasaportla geldikleri için Çin'e iade edildikleri şeklindeki iddiaları yalanladı
|15 Şubat 2021 14:50
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Göz İdaresi Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "11 Uygur Türkü'nün sahte pasaportla ülkemize geldikleri için Çin'e iade edildikleri şeklindeki iddialar gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.
11 Uygur Türkü'nün sahte pasaportla ülkemize geldikleri için Çin'e iade edildikleri şeklindeki iddialar gerçek dışıdır. pic.twitter.com/fgWTk0gUWTGöç İdaresi Genel Müdürlüğü (@Gocidaresi) February 15, 2021
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