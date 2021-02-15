Oyuncu Necati Şaşmaz'ın 'gizliliği ihlal' davasında beraat kararı

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını ve WhatsApp yazışmalarını haberi olmadan kaydederek boşanma davasına delil olarak sunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Necati Şaşmaz ile müşteki Nagehan Şaşmaz katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Söz verilen Nagehan Şaşmaz'ın avukatı, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Necati Şaşmaz'ın avukatı da, müvekkilinin üzerine atılı suçu kabul etmediklerini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Necati Şaşmaz'ın üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Negehan Şaşmaz ile şüpheli Necati Şaşmaz'ın evli oldukları, bir süredir ayrı yaşayan taraflar arasında boşanma davası bulunduğu belirtilmişti.

Tarafların birlikte yaşadıkları sırada sanık Necati Şaşmaz'ın eşine ait konuşmaları habersiz olarak cep telefonuna kaydettiği aktarılan iddianamede, ayrıca eşinin cep telefonunu alarak WhatsApp programına ilişkin QR kodunu okuttuğu ve kendi bilgisayarından program indirerek yazışmalarını takip ettiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Necati Şaşmaz'ın bu şekilde elde ettiği 11 ayrı ses kaydı ile birden fazla WhatsApp yazışmalarını Anadolu 2. Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasına ilişkin dosyaya delil olarak sunduğu belirtilmişti.

Hazırlanan iddianamede, sanık Necati Şaşmaz'ın "kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" ve "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçlarından 8 yıldan, 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.