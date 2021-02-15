Bu ilde konut satışları 1 yılda yüzde 40 azaldı
|15 Şubat 2021 18:35
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Samsun'da konut satış oranları bir yılda yüzde 40,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Ocak ayı konut satış istatistikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Verilen bilgilere göre Samsun'da 2021 Ocak ayında, konut satış oranları bir yılda yüzde 40,4 azalarak bin 223 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Bin 223 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 1,7'si Samsun'da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 17. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu.
İpotekli konut satış yüzde 79,7 azaldı
Samsun'da ipotekli konut satışları yüzde 79,7 azalarak 147 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Samsun'un payı yüzde 1,4 ile 21. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 338 konut satışı ve yüzde 21,8 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Ardahan ve Bayburt oldu.
Samsun'da diğer konut satış sayısı bir yılda yüzde 19,1 azalarak bin 76 olarak gerçekleşti. Samsun'da diğer satış türleri sonucunda bin 76 konut el değiştirdi. Samsun'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 88 oldu. Samsun'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 1,8'lik pay alarak 15. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 328 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sıraya yerleşti.
Samsun'da bin 223 konut satışının, 461'i ilk satış, 762'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.
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