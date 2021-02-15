Balık tutarken denize düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
Uzman Çavuş Özdemir'in cansız bedeni, helikopterin de katıldığı arama çalışmaları sonucu bulundu
|15 Şubat 2021 15:09
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İzmir'in Aliağa ilçesinde sahilde balık tutarken denize düşen uzman çavuş, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görevli Uzman Çavuş Mehmet Emin Özdemir, Yalı Mahallesi sahilinde balık tutarken dengesini kaybedip denize düştü.
Özdemir'in denizde sürüklendiğini gören arkadaşı onu kurtarmak için suya atladı ancak başarılı olamadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi.
Özdemir'i arama çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de destek verdi. Özdemir'in cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre ileride kıyıya vurmuş halde bulundu.
Özdemir'in cenazesinin yarın Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Akçaköy'de defnedileceği öğrenildi.
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