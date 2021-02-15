İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı: Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak
|15 Şubat 2021 15:20
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da gece saatlerinde başlaması beklenen ve hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı düşünülen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Gece saatlerinde başlayacak olan fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan Marmara Denizi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısı ile birçok deniz seferi iptal edilmişti.
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