Erdoğan'ın havaalanı inşaatını Karadeniz şivesiyle anlatması, salonu güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Aksaray - Eskişehir - Konya il Kongrelerine canlı bağlantıyla hitap etti.

Erdoğan, Rize'de havalimanı inşaatını anlatırken Karadeniz şivesiyle konuşunca salonda gülüşmeler oldu

BİR MÜJDE DAHA VERELİM

Geçtiğimiz 18 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde en batıda hangi imkanlar varsa en doğuda da o imkanlar vardır. İstanbul'da ne varsa Van'da da onu görürsünüz. Vatan topraklarında ayrım yok. 18 yıl önce nasıl bir Rize vardı, bugün nasıl bir Rize var soruyorum size. 2023'te inşallah Rize'nin yerel mimarisiyle şöyle tüm konutlarımızı yenilesek ne güzel olur dimi? Buradan bir müjde daha verelim. Rize - Artvin Havalimanı Aralık 2021'de Ulaştırma Bakanım diyor ki bitiriyoruz. Havalimanı bitince buradan havalimanı 15-20 dakika... Artvin'de gözetleme kulesi çay bardağı şeklinde olacak. Terminal binası da gerçekten muhteşem..