PKK operasyonlarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 718 gözaltı
|15 Şubat 2021 15:39
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İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonda 718 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca 40 ilde operasyon düzenlendi.
Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltı işlemleri sürüyor.
- HDP il ve ilçe yöneticileri
Operasyon kapsamında HDP'nin Aydın İl Başkanlığında görev yapmış/halen görevde bulunan 4, Söke ve Didim ilçe başkanlıklarından 1'er, Batman il ve merkez ilçe başkanlıklarından 3, Bitlis/Mutki İlçe Başkanlığı ile Bitlis/Güroymak Belediyesinden 1'er, Elazığ/Karakoçan İlçe Başkanlığı, Gaziantep İl Başkanlığı ile DBP Gaziantep İl Başkanlığından 1'er, Kars İl Başkanlığından 2, Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar Belediyesinden 1 kişi ,Siirt Belediyesinin eski meclis üyelerinin de yer aldığı 4, Siirt/Kurtalan İlçe Başkanlığından 1 kişi gözaltına alındı.
Eski HDP Aydın milletvekili adayı A.D'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.
Gözaltına alınanlardan 3 kişinin serbest bırakıldığı, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.
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