Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi: Telefon fiyatları düşebilir
|15 Şubat 2021 16:48
|+Aa- Yazdır
Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacağını duyurmuştu.
Xiaomi'nin 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar'da açacağı fabrikada, 2 bin kişiye de istihdam sağlaması bekleniyor. Fabrika yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak.
"TÜRKİYE ÜRETİM YAPACAĞIMIZ DÖRDÜNCÜ ÜLKE"
Yatırıma ilişkin açıklama yapan Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, "Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz. Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye'de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim" demişti.
İNCEKARA: GENÇ NÜFUS FAZLA, TALEP YÜKSEK
Yatırımın ülke ekonomisine katkılarını değerlendiren Ekonomist Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara ise "Türkiye yatırımlarına hız kazandırdı. Genç nüfusu fazla olan bir ülke olarak akıllı telefonlara talep yüksek. Xiaomi, Avcılar'daki fabrika ile akıllı telefonların üretimini Türkiye'de yapacak. 2020 rakamlarına baktığımız zaman akıllı telefonların ithalatı ülkemiz için cari açık anlamına geliyor. Akıllı telefonlara talep gün geçtikçe artıyor. Xiaomi, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarında en fazla talep gören akıllı telefon oldu. Gençlerin ilgisi fazla, marka bu talebi görünce Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırdı" diye konuştu.
"İSTİHDAMA CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"
Türkiye'ye yüksek teknolojinin de girmiş olacağını vurgulayan Dr. İncekara, "İstihdama ciddi katkı sağlayacaktır. 2 bin kişiyi işe almayı planlıyorlar. Sadece montaj değil üretimi de yapılan akıllı telefonlar, ihraç da edilecek. Türkiye'ye yüksek teknolojili ürünler girmiş olacak. Beraberinde, ülkemizin daha fazla pazara ulaşıp, ihracatını artırması sağlanacak. Yurt dışından en çok enerji ve akıllı telefon alıyoruz. Bu nedenle üretimlerin ülke içerisinde gerçekleşmesi cari açığı azaltacaktır. Markadan yapılan açıklamaya göre, fabrika 2021'in ilk çeyreğinde faaliyete geçecek. Akıllı telefon üretimi ne kadar çok olursa fiyatları da o kadar düşer" ifadelerini kullandı.
YENİ YATIRIMLAR KAPIDA
Xiaomi'nin yatırımından sonra diğer üreticilerin de Türkiye'deki faaliyetlerini artırdığını söyleyen Dr. İncekara, "Tecno'dan Pendik'e 25 milyon dolarlık bir yatırım geldi. Aynı şekilde Vivo'un da 20 milyon dolarlık bir yatırımı var. Oppo, Gebze'de fabrika açtı. Türkiye, akıllı telefon üretiminde dünyada söz sahibi olacak yatırımları bünyesine çekiyor. Sıcak paranın yanı sıra, doğrudan yabancı yatırımın ülke içerisine çekilmesi hem istihdamı artıracak hem cari açığın kapanmasını sağlayacak hem Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandıracak hem de ülkemize akıllı telefonlar bağlamında daha fazla pazar payı olanağı sunacak" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vakıfbank'tan 10 yıldır aramayan hesap sahiplerine çağrı
15 Şubat 2021 18:33
|BİP 'Whatsapp krizini' iyi yönetemedi, fırsatı kaçırıyor
15 Şubat 2021 07:40
|Keskin nişancı tüfeği 'OVİS' 5 ülkede talep görüyor
14 Şubat 2021 11:48
|JP Morgan da yanıldığını kabul etti: Büyüme tahminini yükseltti
14 Şubat 2021 06:59
|'Sevgililer Günü'ne bir gün kala çiçek satışları durgun
13 Şubat 2021 14:04
|İş görüşmelerinde yapay zeka programları etkin rol oynamaya başladı
13 Şubat 2021 11:32
|Hız takibinde yerli radar dönemi başlıyor
13 Şubat 2021 11:24
|Devlet desteği eski hükümlüyü işinin patronu yaptı
12 Şubat 2021 14:50
|Türkiye'den uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak
12 Şubat 2021 11:49
|Fahiş fiyatlara karşı 'narh sistemi'
12 Şubat 2021 11:15