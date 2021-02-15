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Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi: Telefon fiyatları düşebilir

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Tecno, Vivo ve Oppo'nun Türkiye'de peş peşe gerçekleştirdikleri yatırımlar binlerce kişiye istihdam kapılarını aralayacakken telefon fiyatlarında da indirimin önünü açacak.
 15 Şubat 2021 16:48
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Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi: Telefon fiyatları düşebilir

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacağını duyurmuştu.

Xiaomi'nin 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar'da açacağı fabrikada, 2 bin kişiye de istihdam sağlaması bekleniyor. Fabrika yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

"TÜRKİYE ÜRETİM YAPACAĞIMIZ DÖRDÜNCÜ ÜLKE"

Yatırıma ilişkin açıklama yapan Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, "Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz. Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye'de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim" demişti.

İNCEKARA: GENÇ NÜFUS FAZLA, TALEP YÜKSEK

Yatırımın ülke ekonomisine katkılarını değerlendiren Ekonomist Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara ise "Türkiye yatırımlarına hız kazandırdı. Genç nüfusu fazla olan bir ülke olarak akıllı telefonlara talep yüksek. Xiaomi, Avcılar'daki fabrika ile akıllı telefonların üretimini Türkiye'de yapacak. 2020 rakamlarına baktığımız zaman akıllı telefonların ithalatı ülkemiz için cari açık anlamına geliyor. Akıllı telefonlara talep gün geçtikçe artıyor. Xiaomi, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarında en fazla talep gören akıllı telefon oldu. Gençlerin ilgisi fazla, marka bu talebi görünce Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırdı" diye konuştu.

"İSTİHDAMA CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"

Türkiye'ye yüksek teknolojinin de girmiş olacağını vurgulayan Dr. İncekara, "İstihdama ciddi katkı sağlayacaktır. 2 bin kişiyi işe almayı planlıyorlar. Sadece montaj değil üretimi de yapılan akıllı telefonlar, ihraç da edilecek. Türkiye'ye yüksek teknolojili ürünler girmiş olacak. Beraberinde, ülkemizin daha fazla pazara ulaşıp, ihracatını artırması sağlanacak. Yurt dışından en çok enerji ve akıllı telefon alıyoruz. Bu nedenle üretimlerin ülke içerisinde gerçekleşmesi cari açığı azaltacaktır. Markadan yapılan açıklamaya göre, fabrika 2021'in ilk çeyreğinde faaliyete geçecek. Akıllı telefon üretimi ne kadar çok olursa fiyatları da o kadar düşer" ifadelerini kullandı.

YENİ YATIRIMLAR KAPIDA

Xiaomi'nin yatırımından sonra diğer üreticilerin de Türkiye'deki faaliyetlerini artırdığını söyleyen Dr. İncekara, "Tecno'dan Pendik'e 25 milyon dolarlık bir yatırım geldi. Aynı şekilde Vivo'un da 20 milyon dolarlık bir yatırımı var. Oppo, Gebze'de fabrika açtı. Türkiye, akıllı telefon üretiminde dünyada söz sahibi olacak yatırımları bünyesine çekiyor. Sıcak paranın yanı sıra, doğrudan yabancı yatırımın ülke içerisine çekilmesi hem istihdamı artıracak hem cari açığın kapanmasını sağlayacak hem Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandıracak hem de ülkemize akıllı telefonlar bağlamında daha fazla pazar payı olanağı sunacak" dedi.
DHA
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