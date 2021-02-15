Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
|15 Şubat 2021 16:50
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt yöneticileriyle irtibatı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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