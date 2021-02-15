Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a, Cumhurbaşkanına hakaretten hapis
|15 Şubat 2021 16:55
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Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Nisan 2019'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Uzun hakkında ''FETÖ/PDY propagandası yapmak'' ve ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan açılan dava, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Uzun, tutuklu yargılandığı davanın Temmuz 2019'da görülen ilk duruşmasında tahliye edildi.
"PAYLAŞIMDA BULUNMAM ANAYASAL HAKKIM''
Uzun hakkında, 17 Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Twitter'daki sözleri nedeniyle ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan yürütülen soruşturmanın dosyası ise ayrıldı. Bu suçtan açılan dava da Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Bugün görülen karar duruşmasına sanık Sabri Uzun ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Uzun, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Paylaşımda bulunmam anayasal hakkımdır, beraatimi talep ediyorum" dedi.
Sanık avukatı Ümit Kara da müvekkilinin beraatini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.
KARAR VERİLDİ: 11 AY 20 GÜN HAPİS
Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yaptıkları savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Sabri Uzun'a, ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.
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