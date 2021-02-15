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Berberoğlu'nun avukatlarının fezlekeye yaptığı ikinci itiraz da reddedildi

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki fezlekenin iade edilmesi ve yeni fezleke hazırlanması talebini ikinci kez reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi
 15 Şubat 2021 17:02
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Berberoğlu'nun avukatlarının fezlekeye yaptığı ikinci itiraz da reddedildi

Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali hükmü sonrası mahkemece yeniden yargılama kararı verilen CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarınca, 3 ayrı suçtan hazırlanıp TBMM'ye gönderilen fezlekeye yapılan ikinci itiraz da mahkemece reddedildi ve üst mahkemeye yönlendirildi.

Enis Berberoğlu'nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, daha önce yaptıkları itirazı reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yeni bir itiraz dilekçesi sunarak, talebin reddi durumunda dilekçelerinin, yeni değerlendirme için üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etmişti.

Dilekçeyi değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, daha önce verdiği ret kararında bir isabetsizlik bulunmadığını belirterek yeni talebi de reddetti. Heyet, avukatların talebi üzerine üst mahkemece değerlendirilmesi için dilekçeyi İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Avukatlar, Berberoğlu'nun TCK'nın 329. maddesi uyarınca 5 yıl 10 aylık hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, fezlekenin sadece bu suçtan yazılması gerektiğini iddia ediyor.

Bu talebi reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de yargılamalar sırasında sanık hakkında uygulanan kanun maddelerinin yapılan değerlendirmelere göre (TCK) 328/1, 329/1 ve 330/1 olarak değişkenlik gösterdiğini belirterek, "Bu nedenle düzenlenen fezlekeye her 3 kanun maddesinin yazıldığı, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği ve suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğunu" bildirmişti.

Anadolu Ajansı
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