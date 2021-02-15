Mesut Özil'in imzaladığı formalar rekor fiyata satıldı
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve 32 yaşındaki oyuncunun imzaladığı 3 forma 36 bin euroya satıldı.
|15 Şubat 2021 17:19
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Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, 'www.matchwornshirt.com' sitesinden satışa çıkarılan çubuklu formanın 26 bin euro, gold formanın 4 bin 800 euro ve lacivert formanın 5 bin 250 euroya alıcı bulduğu duyuruldu.
Açıklamada, Mesut Özil'inin imzaladığı 67 numaralı çubuklu formanın, 'Matchwornshirt' sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdığı belirtildi.
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 13 bin euroya satılan PSG formasının sitedeki daha önceki rekor olduğu aktarıldı.
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