İzmir'e bu gece için fırtına ve kar uyarısı
İzmir'de gece saatlerinden itibaren orta kuvvette fırtına ve kar beklendiği bildirildi.
|15 Şubat 2021 17:46
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İzmir'de gece saatlerinden itibaren orta kuvvette fırtına ve kar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Çeşme yarımadasında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.
Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
Kent merkezi ve çevre ilçelerde kar yağışının da beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.
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