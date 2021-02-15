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Fahrettin Altun'dan, kendisini hedef alan HDP'ye tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil, sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK'nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir. Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz"
 15 Şubat 2021 17:48
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Fahrettin Altun'dan, kendisini hedef alan HDP'ye tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada kendisini hedef alan HDP'ye tepki gösterdi.

Altun, HDP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan, "Kimse sebep olduğu kan ve gözyaşını HDP'ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, sarayın bol maaşlı medya kayyımı olan Fahrettin Altun'un boyunu aşmaktadır. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz." yazılı mesaja cevap verdi.

Twitter hesabından söz konusu içeriği alıntılayarak PKK'nın kontrolündeki şer odaklarıyla mücadele etmenin asli görevi olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil, sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK'nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir. Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz.Ölümüne, ölümüne! Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdi. Türkiye, terörle mücadelesinde hiçbir şart ve koşulda en ufak bir taviz vermeyecektir. Türkiye'nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir. Türkiye'nin karşısında olmayı tercih edenler iyi düşünsün."
Anadolu Ajansı
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