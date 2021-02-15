Vakıfbank'tan 10 yıldır aramayan hesap sahiplerine çağrı
VakıfBank tarafından on yıldır aranmayan ve zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilan verildi.
|15 Şubat 2021 18:33
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VakıfBank tarafından on yıldır aranmayan ve zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilan verildi.Detaylar için tıklayınız
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