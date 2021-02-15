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Vakıfbank'tan 10 yıldır aramayan hesap sahiplerine çağrı

VakıfBank tarafından on yıldır aranmayan ve zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilan verildi.
 15 Şubat 2021 18:33
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Vakıfbank'tan 10 yıldır aramayan hesap sahiplerine çağrı

VakıfBank tarafından on yıldır aranmayan ve zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilan verildi.

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Memurlar.Net
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