Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|15 Şubat 2021 18:49
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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik geçtiğimiz perşembe günü operasyon düzenlemişti. Sarıyer Armutlu'daki bir adrese yapılan baskında örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu yakalanmıştı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu bugün tamamlanan Eroğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliye nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, 'örgüt kurma ve yönetme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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