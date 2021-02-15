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Vaka sayısı yine yükseldi, 8 bin sınırına yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.
 15 Şubat 2021 20:33
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Vaka sayısı yine yükseldi, 8 bin sınırına yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1.232 oldu, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 660 olarak açıklandı.

Test sayısı 31 milyon 633 bin 171'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, vefat sayısı 27 bin 562, ağır hasta sayısı 1.232 oldu.
Memurlar.Net
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