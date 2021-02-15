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Prof. Dr. Ünal: ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gara katliamıyla ilgili başsağlığı mesajına sert tepki gösteren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, "ABD'de 11 Eylül olayları olduğunda, bize El Kaide'nin yaptığını söylediler. Biz 'eğer bu olayları El Kaide'nin yaptığı kesinleşirse' diye bir cümle kurmadık. ABD'den yapılan açıklama uluslararası ilişkiler açısından terbiyesizce ve aptalca bir açıklamadır, kabul edilemez" dedi.
 15 Şubat 2021 19:20
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Prof. Dr. Ünal: ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez

ABD'nin Gara katliamına ilişkin yaptığı açıklama Türkiye'den tepki geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, ABD tarafından Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili yapılan açıklama nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara ile ilgili başsağlığı mesajında "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Rize kongresinde yaptığı konuşmada söz konusu açıklamaya "Amerika'nın yaptığı açıklama evlere şenlik. Hani siz teröristlerin, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz; bal gibi de yanında ve arkasındasınız" diye tepki göstermişti.

Konuya ilişkin bir diğer tepki de Maltepe Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal'dan geldi. Prof. Dr. Ünal, açıklamanın çok aptalca olduğunu söyleyerek ABD'ye 11 Eylül saldırılarına ilişkin göndermede bulundu.

"ABD'NİN AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEMEZ"

Hiç açıklama yapmamalarının daha iyi olacağını vurgulayan Prof. Dr. Ünal, "ABD'nin açıklamaları kabul edilemez. 'Eğer bu kişileri PKK'nın öldürdüğü ortaya çıkarsa, kesinleşirse' diye bir açıklama yapmışlar, kabul edilemez. ABD, hiç açıklama yapmasa daha iyiydi, aptalca. Çünkü bütün delillerle her şey ortadayken bu açıklama olmaz. Kim öldürecek? Uzaydan birileri mi geldi. PKK, böyle iğrenç katliamlar ve cinayetler işlemeyen bir örgüt mü? Bunlar cici çocuklar mı? Ayrıca, devletlerarası ilişkiler devletten devletedir. Bir devleti bir örgütü terör örgütü olarak görüyorsa, diğer devletin bunu tartışmaya açma lüksü yoktur" dedi.

ABD'YE 11 EYLÜL GÖNDERMESİ

Açıklamanın terbiyesizce olduğunu aktaran Prof. Dr. Ünal, "ABD'de 11 Eylül olayları olduğunda, bize El Kaide'nin yaptığını söylediğinde 'eğer bu olayları El Kaide'nin yaptığı kesinleşirse' diye bir cümle kurmadık. ABD'den yapılan açıklama uluslararası ilişkiler açısından terbiyesizce bir açıklamadır. Bu tür konular tartışmaya açılamayacağı gibi müttefikinizin yanında olmanız gerekir. Bunların hiçbirisini yapmaya niyetli görünmeyen bir ABD yönetimi var. Türkiye üzerinde S-400 baskısı kurup diğer konuları görmezden gelmemizi istiyor, böyle bir dünya yok" diye konuştu.

"SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü askeri mücadelede sınır ötesi operasyonların çok önemli olduğu belirten Prof. Dr. Ünal, "PKK hala ayaktaysa bu Türkiye'nin müttefiklerinin doğrudan ve dolaylı verdiği desteklerden kaynaklanıyor. 'Büyük Kürdistan projesi' var ve ABD Irak'ın kuzeyini, Fırat'ın batısını kapsayacak, Türkiye'den önemli bir parça koparacak bir sonraki aşamada da İran'dan koparılacak parçanın eklenmesiyle oluşacak 'Büyük Kürdistan' hayali peşinde. Bunu yaptırabileceğini zannediyor" yorumunda bulundu.

"ABD PKK VE PYD'YE KARŞI TAVRINI GÖRMEZDEN GELMEMİZİ İSTİYOR"

Prof. Dr. Ünal, "ABD, Türkiye üzerinde oluşturduğu psikolojik baskıyla PKK, YPG konusundaki kabul edilemez tavrını görmezden gelmemizi istiyor. Resmi olarak yaptıkları açıklamalarda da onlarla ilişkilerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini dile getiriyorlar. Yani terör örgütüne silah ve cephane vermeyi sürdüreceklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA GÖZ AÇTIRMIYOR"

Türkiye'nin bölgeye yaptığı operasyonlarla büyük Kürdistan projesine izin vermeyeceğini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Ünal, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyoruz, Fırat'ın batısından bu unsurlar tamamen temizlendi. Doğusunda da mümkün olduğunca baskı kurmaya çalışılıyor" dedi.

BÖLGE ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

Projenin suya düşmesi için ikili ilişkilerin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ünal, "Türkiye, bunların yanında bölge ülkeleriyle ilişkilerini artırmalıdır. Şu anda Irak ve İran ile ilişkilerde sorun gözükmüyor" diye konuştu.
DHA
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