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Özlem Zengin: HDP'nin kapatılmasına AYM karar verecek

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "HDP'nin kapatılmasına, siyaset karar vermeyecek. Süreci başlatmak için imkan var. Ama buna karar verecek olan Anayasa Mahkemesi. O yüzden Anayasa Mahkemesinin vereceği kararla alakalı önceden bizim herhangi bir şey söylememiz mümkün olamaz." dedi.
 15 Şubat 2021 19:26
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Özlem Zengin: HDP'nin kapatılmasına AYM karar verecek

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "HDP'nin kapatılmasına, siyaset karar vermeyecek. Süreci başlatmak için imkan var. Ama buna karar verecek olan Anayasa Mahkemesi. O yüzden Anayasa Mahkemesinin vereceği kararla alakalı önceden bizim herhangi bir şey söylememiz mümkün olamaz." dedi.

Zengin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün PKK ile kol kola iki terör örgütü olduğunu belirterek, FETÖ ile alakalı da olan biteni buradan ayırmamak gerektiğini söyledi.

ABD'li 54 senatörün Başkan Joe Biden'e Türkiye ile ilgili gönderdiği mektuba ilişkin Zengin, TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun da bu mektuba cevaben bir bildiri yayımladığını hatırlattı.

ABD'li 54 senatörün, mektuba bakıldığında ABD'nin politikalarından bihaber olduklarını gördüklerini kaydeden Zengin, "Türkiye'nin tavrı ABD'nin de içinde olduğu, Avrupa Güvenlik Konseyi'nin, AGİT'in içinde olduğu bütün kararlarla paralellik arz eden bir tavırken, bu konuya dair Türkiye eleştiriliyor. ABD'li senatörler, Karabağ'da olan meseleyi, sınırla alakalı bir anlaşmazlık olarak değerlendiriyor. Koskoca ABD'li senatörlerin, bu kadar derin bir cehalet içerisinde böylesine önemli konularla alakalı altına imza atması, dünyaya nasihatte bulunması da hüzünlü bir tablodur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Anayasaya tekrar bütüncül bir gözle bakmak gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasayla alakalı önemli bir çağrısı olduğunu hatırlatan Zengin, "Çokça değişiklik oldu, o sebeple anayasanın bütünlüğü bozuldu. Anayasaya tekrar bütüncül bir gözle bakmak gerekiyor." diye konuştu.

Zengin, 2017 yılında yapılan referandumla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğine işaret ederek, anayasanın diğer maddelerine de bir bütün olarak bakmak gerektiğinin altını çizdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek vereceğini açıkladığını anımsatan Zengin, diğer partilerin de anayasa değişikliği konusunda çalışmaları olduğunu duyduklarını söyledi.

Anayasa değişikliğinde uzlaşılabilecek şeyler olduğunu dile getiren Zengin, "Bu anayasa değişikliği için bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi ve ortak bir akıl anlamında uzlaşılan maddelerin altının çizilmesi ve bu anayasa değişikliği içerisinde tüm siyasi partilerin kendi kanaatlerini ortaya koyacağı ve anayasa değişikliğine dahil olacağı bir sürecin Türkiye'de işlemesi gerekiyor. Aksi takdirde muhalefetin anayasa yapma talebinin gerçek bir talep olmadığı kanaati de kamuoyunda yaygın hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bu hafta gündeme alındığını belirtti.

- "AK Parti olarak siyasi partileri kapatmayı zorlaştıran bir partiyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, açıklamalarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına dikkat çekilerek, HDP'nin kapatılması ile ilgili yeni bir sürecin olup olmayacağına yönelik bir soruya Zengin, şöyle yanıt verdi:

"Gündelik hayatın içinde olandan çok daha fazla Genel Kurul'da yapılan HDP'li milletvekillerinin konuşmalarda çok aleni bir şekilde PKK'ya destek var. Bugüne kadar konuşmalarında genel manada terörü lanetleyen ama bunu lanetlerken de terörle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı şeyleri eşdeğer tutan, gerçekte PKK'yı hiç telaffuz etmeyen, onların yaptığı şeyleri haklılandırmaya çalışan bir üslup gördük. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir mecliste böylesine bir üslup, böylesine bir savunma, terör örgütünü olumlayan, yaptıkları şeyleri masumlaştıran bir savunma üslubuna, siyasette müsaade edilemez. Biz, AK Parti olarak siyasi partileri kapatmayı zorlaştıran bir partiyiz. Partileri kapatmaktan ziyade, bu partilerde, bu tavır içerisinde olan siyasetçilerin, siyasetle olan ilişkilerini kesmek, onlarla alakalı da hukuken yapılması gereken neyse onu yapmak üzere bir tavır sergiledik. Bugüne kadar olanlara baktığınız zaman da tablo budur."

Bu siyasetçilerle ilgili Avrupa'nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yaklaşımına dikkati çeken Zengin, uluslararası hukukun bir boyutunun da siyaset olduğunu vurguladı.

Zengin, siyasi partilerin kapatılmasının, mevzuatta zorlaştırılmış da olsa var olduğunun altını çizdi.

- "HDP, PKK'nın kayyumluğunda ürettiği siyasetin temsilcisidir"

Türkiye'de muhalefetin moderatörünün CHP olmasını tercih edeceklerini kaydeden Zengin, her geçen gün muhalif siyasetin HDP'lileştiğini, bunun Türkiye için tehlikeli olduğunu söyledi.

Zengin, siyasi partilerin birinci görevinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuralları içinde kalarak siyaset yapmak olduğunu vurguladı.

Özlem Zengin, bir soru üzerine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşma yaparak Meclisi bilgilendireceği toplantının açık olacağını bildirdi.

Bu konuya dair ortak bir metin de yayınlanacağına ilişkin çağrısı hatırlatılan Zengin, "Biz, daha evvel çokça metin yayınladık. Bunların hiçbirinde HDP yok. Buradaki asıl mesele; bütün siyasi partilerin bunu yapabiliyor olmasıdır. Hep beraber bugün artık Türkiye'de dünyaya bir şeyi söylememiz lazım. Ben vatandaşımızın burada birleştiğine eminim." dedi.

Siyasetin vatandaş için yapılacağının altını çizen Zengin, "Bugün HDP, vatandaşların taleplerinin değil, PKK'nın kayyumluğunda ürettiği siyasetin temsilcisidir. Böyle bakıldığı zaman da önemli olan herkesin aynı yerde durduğu bir şey ortaya koyabilirsek, Türkiye için dünya için bir anlam ifade edecektir. Bugün, o gündür. Eğer yarın biz, Meclis'te bunu başarabilirsek, bütün siyasi partiler, hep beraber ortak bir metin etrafında durabilirsek, bunun Türkiye'nin geleceği açısından da çok önemli bir nokta olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sorulması üzerine Gara'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilenlerin ailelerinin geçmişte TBMM'ye geldiklerinde AK Parti ile de görüşmeleri olduğunu bildiren Zengin, bakanların bu konuya dair de bilgi vereceğini söyledi.

İnsan hakları savunuculuğuna soyunan HDP'li milletvekillerinin nerede olduğunu soran Zengin, "Oturacağız bir pazarlık mı olacak? Onlardan bir ön kabul alarak, onların dayattıkları şeyler üzerinden... Sonuç olarak burada insanın içi yanıyor ama yapabileceğiniz ve yapmayacağınız şeyler var. Keşke bu kardeşlerimizi kurtarmak mümkün olsaydı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halihazırda yürürlükte olduğunu ifade eden Zengin, "Hangi iradeyi gerçek irade sayıyor Kılıçdaroğlu, bilemiyorum. Milletin iradesi ancak onların dediği şekilde tezahür ederse mi milli irade oluyor, şu anda yok mudur milli irade?" diye sordu.

- "Bu kararı verecek olan biz siyasi partiler değiliz"

"HDP'nin kapatılması konusu artık masada mı?" sorusuna Zengin, "HDP'nin kapatılmasına, siyaset karar vermeyecek. Süreci başlatmak için imkan var. Ama buna karar verecek olan Anayasa Mahkemesi. O yüzden Anayasa Mahkemesinin vereceği kararla alakalı önceden bizim herhangi bir şey söylememiz mümkün olamaz." yanıtını verdi.

AK Parti'nin, siyasi partilerin kapatılmasından çekmiş bir parti olduğunun altını çizen Zengin, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, olaylar, durum, hukuken bu mevzuatımızda mümkün, olaylar bizi buraya getirdiğinde işte o zaman süreci başlatmak için belki adım atılabilir. Bu kararı verecek olan biz, siyasi partiler değiliz. Anayasa Mahkemesi bu konuda karar verecek." şeklinde konuştu.

Yeni anayasa çalışmaları için öncelikle bir Bilim Kurulu'nun teşekkül edeceğini bildiren Zengin, siyasete görev geldiğinde, diğer siyasi partilerle konuşacaklarını söyledi.

Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşının "sivil" olduğuna yönelik açıklamaya gelen eleştirilerin hatırlatılması üzerine Zengin, "Yangınımız için sivil ya da asker olmasının bir farkı var mı? Hiçbir farkı yok. Buradaki 'sivil' ifadesinden kastedilen şey; elinde hiçbir silahı yok, zaten orada rehin olarak tutulmuş. Rehin olarak tutulan bir kişiye sivil demenin de teknik olarak bir mahsuru yok. Bu konuyu tartışırken, o kadar konuşulacak şey varken, bunun altında bir şey aramayı, günün şartları içerisinde art niyetli görüyorum. Bu olan bitenler karşısında önce amasız, şartsız, herkesin terörle olan meselesini ortaya koyması gerektiğini söylememiz lazım." yanıtını verdi.

Özlem Zengin, gelecek hafta salı günü AK Parti MYK toplantısında Hayvan Hakları yasasına ilişkin bir sunum yapacağını da bildirdi.
Anadolu Ajansı
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