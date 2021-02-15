AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Avrupa Birliği (AB), 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.
|15 Şubat 2021 19:37
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Avrupa Birliği (AB), 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından katledildiğine ilişkin can sıkıcı haberleri gördüklerini belirtti.
Stano, "Türk halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek ve kurbanların ailelerine acılarını en samimi şekilde paylaştığımızı ifade etmek isteriz." ifadesini kullandı.
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