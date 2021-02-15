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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
 15 Şubat 2021 19:40
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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Blinken'ı yeni görevi münasebetiyle tebrik etti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu ve Blinken, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularını da ele aldı.

ABD'nin yeni yönetimi ile karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındığının vurgulandığı görüşmede, ABD tarafının son dönemde yaptığı açıklamalardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi.

İki bakanın, ilerleyen günlerde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı şekilde görüşme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

ABD Dışişlerinin, PKK terör örgütünün, 13 silahsız Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin yaptığı şartlı açıklamaya Türkiye'nin sert tepki vermesinin ardında bugün iki ülke dışişleri bakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki bakanın telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD'nin ikili ilişkilerini ve başta terörle mücadele olmak üzere ortak menfaatlerini ele aldığını kaydetti.

Price, "İki taraf Suriye'deki savaşın siyasi çözümü için destek ve iş birliklerini artırma vaadinde bulundu. Bakan, Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK'nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi." ifadelerine yer verdi.

Blinken'ın, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi çağrısında bulunduğunu belirten Price, Bakanın aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelere de desteğini vurguladığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı önceki gün Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin tartışmalı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada yer alan "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi tepki çekmiş ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi izahat için Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Anadolu Ajansı
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