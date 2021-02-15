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DSÖ, AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verdi.
 15 Şubat 2021 19:49
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DSÖ, AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında DSÖ'nün AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı verdiğini açıkladı. DSÖ, Oxford-AstraZeneca aşısının iki versiyonuna acil kullanım onayı vererek, bu aşıların COVAX aracılığıyla dünya çapında yaygınlaştırılmasına izin verdi. Ghebreyesus, aşılardan birinin SKBio tarafından Güney Kore'de, diğerinin ise Hindistan'daki Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretildiğini açıkladı. Ghebreyesus, DSÖ'nün acil durum kullanım listesinin aşılarının kalitesini, güvenliğini ve etkililiğini değerlendirdiğini ve garanti ettiğini hatırlattı.

Dünya genelinde vaka sayısı 5 haftadır düşüş eğiliminde

Dünya genelinde Covid-19 vakalarının art arda 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirten Ghebreyesus, geçtiğimiz haftanın ekim ayından bu yana bildirilen en düşük haftalık vaka sayısı olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, "Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2,6 milyon vakaya, yani sadece 5 haftada neredeyse yarı yarıya düştü" dedi.

Kongo'da ve Gine'de Ebola alarmı

Ghebreyesus, ayrıca Kongo'da 4 Ebola vakasının tespit edildiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ebola vakalarının Gine'de de tespit edildiğini belirten Ghebreyesus, "Şimdiye kadar Ebola benzeri semptomlar bildiren 6 kişi arasında 3 vaka doğrulandı. 2 kişi öldü, diğer 4'ü hastanede tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gine'nin 2014'ten 2016'ya kadar Batı Afrika'da Ebola salgınından etkilenen üç ülkeden biri olduğunu hatırlattı.
İhlas Haber Ajansı
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