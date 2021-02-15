BBP Genel Başkanı Destici Covid-19 aşısı oldu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
|15 Şubat 2021 20:32
|+Aa- Yazdır
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Twitter hesabından Ankara Şehir Hastanesinde Covid-19 aşısı yaptırdığını duyurdu. Destici, "Sıram geldi ve Covid-19 aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Bakanımız Sn. Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akar ve Soylu'dan, üç partiye 'Gara' ziyareti
16 Şubat 2021 11:15
|Bahçeli: Terörü kınamayanlar aynı zamanda terörün koçbaşıdır
16 Şubat 2021 10:55
|Bakan Selçuk, öğretmenlerle beraber aşı olacak
16 Şubat 2021 10:11
|Erdoğan ziyaret etmişti, Virüsten izolasyona alındı
16 Şubat 2021 10:03
|İnce: CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım
16 Şubat 2021 08:55
|Özdağ, İyi Parti'de üstü çizilenleri partisinde toplayacak
16 Şubat 2021 07:32
|Türkiye sert çıktı ABD'den geri adım: Katliamdan PKK sorumlu
16 Şubat 2021 05:27
|İletişim Başkanı Altun'dan Wilders'in skandal sözlerine sert tepki
16 Şubat 2021 01:27
|Çelik'ten, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki
16 Şubat 2021 00:29
|TÜİK, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
16 Şubat 2021 00:18