CHP'li Belediye: Ayı heykeli yerine kızıl geyik heykeli yapacağız
|15 Şubat 2021 20:09
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CHP'nin heykel siyasetine son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan eklenmişti.
Özcan, şehre 10 metrelik bir bozayı heykeli dikmek istediklerini söylemişti.
Bu açıklamanın üstüne Bolu halkı konuyla ilgili ikiye bölünmüş, vatandaşların bir kısmı yapılacak olan heykeli şehre saygısızlık olarak nitelendirmişti.
AYI HEYKELİNDEN VAZGEÇİLDİ, SIRADA KIZIL GEYİK HEYKELİ VAR...
Konuyla ilgili bugün yerel medyaya bir açıklamada bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ayı heykelini yapmaktan vazgeçtiklerini söyledi.
Ayı heykeli yerine kızıl geyik heykeli yapılacağını duyuran Özcan, CHP'nin heykel siyasetinden taviz vermeyeceğini bir kez daha göstermiş oldu.
"ÇEŞİTLİ HAYVANLARIN BELİRLİ NOKTALARA HEYKELLERİNİ DİKECEKTİK"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan heykelle ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Burada amacımız turizm kenti olan ilimizde bu bölgede yaşayan yabani hayvan türlerinin heykellerini yaparak gelen turistlere göstermekti. Biz sadece ayı değil, geyik, karaca, kurt, manda gibi diğer hayvanların da çeşitli noktalara heykellerini yapacaktık. Fakat kamuoyu ayı heykeline pek sıcak bakmadı. Ben kamuoyunun görüşüne saygı duyan bir belediye başkanıyım. Geri adım atmasını bilirim. Ayı heykelini yapmaktan vazgeçtik. Kızıl geyik heykeli yapacağız"
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