Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin brifing aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin bilgi aldı.
|15 Şubat 2021 20:13
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin bilgi aldı.
Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine gitti.
Yağış nedeniyle idari binaya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan devam eden inşaata ilişkin brifing aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kent merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akar ve Soylu'dan, üç partiye 'Gara' ziyareti
16 Şubat 2021 11:15
|Bahçeli: Terörü kınamayanlar aynı zamanda terörün koçbaşıdır
16 Şubat 2021 10:55
|Bakan Selçuk, öğretmenlerle beraber aşı olacak
16 Şubat 2021 10:11
|Erdoğan ziyaret etmişti, Virüsten izolasyona alındı
16 Şubat 2021 10:03
|İnce: CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım
16 Şubat 2021 08:55
|Özdağ, İyi Parti'de üstü çizilenleri partisinde toplayacak
16 Şubat 2021 07:32
|Türkiye sert çıktı ABD'den geri adım: Katliamdan PKK sorumlu
16 Şubat 2021 05:27
|İletişim Başkanı Altun'dan Wilders'in skandal sözlerine sert tepki
16 Şubat 2021 01:27
|Çelik'ten, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki
16 Şubat 2021 00:29
|TÜİK, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
16 Şubat 2021 00:18