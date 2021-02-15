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Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin brifing aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin bilgi aldı.
 15 Şubat 2021 20:13
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Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin brifing aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatına ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine gitti.

Yağış nedeniyle idari binaya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan devam eden inşaata ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kent merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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