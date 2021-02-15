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Meslek liseliler plastik atıkları paraya dönüştürüyor

Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okuldaki imkanlarla ürettikleri plastik geri dönüşüm sistemiyle, atıkların hammaddeye dönüşmesini sağlarken, kazandıkları para puanları okul kantininde harcayabilecek.
 15 Şubat 2021 20:21
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Konya'daki bir meslek lisesinin öğrencileri, kendi imkanlarıyla yaptıkları geri dönüşüm sistemi ile plastik atıkları hammaddeye dönüştürerek, hem tasarruf yapıyor hem de çevre temizliğine katkı sunuyor.

Sistemi kullanan öğrenciler, kazandıkları puanlarla okul kantininde paraya dönüştürme imkanı buluyor.

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Makine Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon ve Metal Teknolojileri alanlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin iş birliğiyle "atıktan hammaddeye dönüşüm" projesi hazırlandı.

Proje ekibi, Ar-Ge çalışmaları neticesinde plastik öğütücü ve granül makinesi tasarlayarak, okulun imkanlarıyla imalatı gerçekleştirdi.

Okulda faaliyete geçen sistemde öğrenciler, kullandıkları veya çevreden topladıkları atık malzemeleri, elektronik kartlarıyla makinede öğüterek çalışma süresine göre puan kazanıyor.

Öğrencilere, kartlarında biriken puanları okul kantininde kullanma imkanı veriliyor.

Öğütülen plastik atıklar ise granül makinesiyle hammaddeye dönüştürülerek yeniden üretimde kullanıma hazır hale getiriliyor.

"Hassasiyeti artıracağına inanıyoruz"

Lise müdürü Tayyip Sarı, AA muhabirine, projenin yaygınlaşması halinde ciddi bir tasarruf ve çevre temizliği sağlanabileceğini belirtti.

Uygulamanın, çevre temizliği hassasiyetini artıracağına inandıklarını belirten Sarı, sistem ile yüzlerce yıl kaybolmayan plastik atıklardan doğanın korunabileceğini ve elde edilen hammaddelerle tasarruf sağlanabileceğini dile getirdi.

Hafif, taşınabilir ve herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün tasarladıklarını kaydeden Sarı, "Öğrencilerimiz topladıkları plastik atıkları kırma ünitesinde kırıyor. Kendilerine vermiş olduğumuz karta, kırma ünitesinin çalışma süresince puan yükleniyor ve öğrenciler bu puanı kantinde kullanabiliyorlar." diye konuştu.

"Temizlik ve geri dönüşümü cazip hale getirmek istedik"

Öğütülen atık plastikleri depoladıklarını ve yine proje kapsamında ürettikleri granül makinesinde, plastiği ham maddesine dönüştürdüklerini ifade eden Sarı, elde edilen hammaddeyi, plastik enjeksiyonla istedikleri ürüne çevirebildiklerini söyledi.

Sarı, sadece okulda değil, Türkiye genelinde uygulanabilecek güzel bir proje ortaya çıkarma hedefiyle çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Öncelikle sıfır atık projesi kapsamında öğrencilerimize ve halkımıza sıfır atığın ne olduğunu, çevrenin neden temiz tutulması gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Bunu anlatırken de işi biraz cazip hale getirmeliyiz. Plastik öğütme ünitesini tüm resmi ve özel kurumlarda kullanabiliriz. Öğütülen atıklar da tesisler de yeniden hammaddeye dönüştürülebilir. Mesela belediyede uygulandığını düşünürsek kazanılan puanlar şehir içi ulaşımda veya belediye işletmelerinde kullanılabilir. Böylece hem çevre temizliğine katkı sağlanmış olur hem de vatandaşlar fayda elde etmiş olur."
Anadolu Ajansı
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