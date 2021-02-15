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Kastamonu'nun 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor

Kastamonu'nun 7 ilçesinde fırtına sonucu elektrik kesintisi yaşanıyor.
 15 Şubat 2021 20:27
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Kastamonu'nun 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor

Kastamonu'nun 7 ilçesinde fırtına sonucu elektrik kesintisi yaşanıyor.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen kar yağışına ek olarak, kuvveti saatte 70 kilometreye ulaşan fırtınanın Kastamonu'nun sahil kesimindeki ilçelerinde etkisini göstermesiyle İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve Küre'nin bazı bölgelerine enerji verilemediği kaydedildi.

Meteoroloji olaylarının dikkatle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Meteoroloji tahminleri uyarınca yürüttüğümüz hazırlıklar kapsamında, teyakkuzda bekleyen uzman ekiplerimiz arıza oluşumunu takiben ilgili noktalara ulaşmış ve olabilecek en hızlı şekilde tekrar enerji verilmesi için arıza onarım işlemlerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hazırlıklar kapsamında kiralanan kepçeler enerji nakil hatlarına giden yollarda çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İletken üzerine devrilen ağaçlar getirilen vinçlerle kaldırılmakta, İnsansız Hava Araçları (İHA) arızaları tespit için iletkenler üzerinde devriye uçuşları gerçekleştirmektedir. Afet şartlarına karşı bölgedeki ekiplere destek için getirilen ekiplere ek olarak, şartların daha da ağırlaşması ihtimaline karşı çevre illerden destek ekipleri yola çıkarılmıştır. Başkent EDAŞ ekipleri olarak, kesinti yaşanan bölgelerde en kısa sürede enerji hizmeti sağlamak için tüm gücümüzle çalışmaktayız."

Anadolu Ajansı
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