Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kaçak kazı yapan 2'si uzman çavuş 3 kişi gözaltına alındı
Samsun'da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2'si uzman çavuş 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
|15 Şubat 2021 20:29
|+Aa- Yazdır
Samsun'da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2'si uzman çavuş 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Asarcık ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kires Tepesi mevkiindeki ormanlık alanın kenarında bir traktör fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri yaptıkları aramada O.K. (28), C.Ç. (27) ve U.K.'yi (30) kaçak olarak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi jandarma karakoluna götürüldü. Yapılan araştırmada C.Ç. ve O.K.'nin Ankara'da uzman çavuş olarak görev yaptıkları ve izinli oldukları tespit edildi. İfadesi alınan 3 kişi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ekrem İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık' davasında dosya Yargıtay'dan bekleniyor
16 Şubat 2021 10:49
|Başsavcılık, Hollandalı siyasetçi hakkında soruşturma açtı
16 Şubat 2021 10:43
|Film gibi polis, şüpheli kovalamacası kamerada
16 Şubat 2021 09:44
|Nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
16 Şubat 2021 08:52
|4 yıldır aynı evi paylaştığı adamla ayrılmak isteyince öldürüldü
16 Şubat 2021 08:24
|İstanbul merkezli 5 ilde 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
16 Şubat 2021 06:16
|Kırıkkale'de otobüs ve iki ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
15 Şubat 2021 22:24
|Otomobil almak için biriktirdikleri 500 bin TL küle döndü
15 Şubat 2021 20:55
|Pınar Gültekin cinayeti davasında Mertcan Avcı'ya tahliye
15 Şubat 2021 17:39
|İtfaiye aracı tüneldeki yangına vagonla demiryolundan ulaştı
15 Şubat 2021 16:34