1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ziraat Bankası gün boyunca erişim sorunu yaşadı

Ziraat Bankası uygulamasında yaşanan bağlantı sorunları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
 15 Şubat 2021 20:37
+Aa- Yazdır
Ziraat Bankası gün boyunca erişim sorunu yaşadı

Bugün öğlen saatlerinden itibaren Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasında yaşanan sorunlar vatandaşların arama motorlarında en çok araştırdıkları konular arasına girdi. Sorunun öğlen saatlerinden itibaren ortadan kalktığı görüldü.

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Ziraat Bankası'nda bugün yaşanan sorunun teknik bir problem olduğu düşünülürken, bankadan konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi
16 Şubat 2021 11:29		 Musk, yine tweet attı, ama bu defa fena çakıldı!
15 Şubat 2021 11:20
Tarım ÜFE ocakta arttı
15 Şubat 2021 10:40		 Doğalgazın karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda inşaat çalışmaları başlıyor
15 Şubat 2021 00:28
Bitcoin 49 bin doları aştı!
14 Şubat 2021 20:17		 Üç kıtanın ortasındaki Türkiye lojistik açıdan öne çıkıyor
14 Şubat 2021 17:05
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
14 Şubat 2021 17:04		 Türkiye'deki milyonerler sayısı 82 bin kişi arttı
14 Şubat 2021 02:57
Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor
13 Şubat 2021 22:25		 Rusya'ya domates sevkiyatı 10 gün içinde başlayacak
13 Şubat 2021 21:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Pitbull köpeğiyle gezen kişiye yazılan ceza mahkemece uygun bulundu11:29 - Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi11:27 - İstanbul'da kar, araç sürücülerini zorladı11:25 - Bilecik ile Balıkesir'de 367 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı11:23 - Kayseri'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı11:16 - Altın'da düşüş devam ediyor: 406 liraya geriledi
11:15 - Akar ve Soylu'dan, üç partiye 'Gara' ziyareti11:14 - Bankalardan kamu çalışanlarına özel kredi kampanyaları11:07 - 1 milyondan fazla genç evlilik öncesi eğitimlere katıldı11:03 - Danıştay eski üyelerinin, AYM'de yargılanmasına devam ediliyor10:55 - Bahçeli: Terörü kınamayanlar aynı zamanda terörün koçbaşıdır10:49 - Ekrem İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık' davasında dosya Yargıtay'dan bekleniyor
10:43 - Başsavcılık, Hollandalı siyasetçi hakkında soruşturma açtı10:40 - 'Trafikte sorumluluk hareketi' 11 ilde eğitim verecek10:37 - YÖK, Hukuk Fakültesi için başarı sıralamasını yükseltti10:37 - Yozgat'ta kar nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı10:35 - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı
10:18 - Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanının yıl sonunda açılacağını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hafta sonu yasaklar kalkacak, saat sınırı uygulanacak
İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı
Konya'da otobüs kazası: 5 ölü, 38 yaralı
YÖK, Hukuk Fakültesi için başarı sıralamasını yükseltti
Erdoğan ziyaret etmişti, Virüsten izolasyona alındı
Bakan Koca'dan 'Orada sevgilisi mi var?' diyen kişiye yanıt
EFT işleminde bin lira altında 'diğer ödeme' detayı
11 ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Otomotivciler fiyatların neden düşmediğini açıkladı: İndirim matraha takılıyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınırları olmayan dünya hayali 1
temizlik bezleri 2
denize dalmak 1
sana adalet vadetmedik 1
Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri 2
corona dönemi 1
göreslemek 1
Kellim kellim la yenfa 1
kar tatillerinin başlaması 1
F klavye 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam