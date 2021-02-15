Ziraat Bankası gün boyunca erişim sorunu yaşadı
Ziraat Bankası uygulamasında yaşanan bağlantı sorunları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
|15 Şubat 2021 20:37
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Bugün öğlen saatlerinden itibaren Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasında yaşanan sorunlar vatandaşların arama motorlarında en çok araştırdıkları konular arasına girdi. Sorunun öğlen saatlerinden itibaren ortadan kalktığı görüldü.
ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA YAPILMADI
Ziraat Bankası'nda bugün yaşanan sorunun teknik bir problem olduğu düşünülürken, bankadan konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
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