Ziraat Bankası gün boyunca erişim sorunu yaşadı

Bugün öğlen saatlerinden itibaren Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasında yaşanan sorunlar vatandaşların arama motorlarında en çok araştırdıkları konular arasına girdi. Sorunun öğlen saatlerinden itibaren ortadan kalktığı görüldü.

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Ziraat Bankası'nda bugün yaşanan sorunun teknik bir problem olduğu düşünülürken, bankadan konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.