ABD görüşünü değiştirdi: Ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluğu var
|15 Şubat 2021 20:42
|+Aa- Yazdır
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki telefon görüşmesine değinildi.
Açıklamada, "Bakan Blinken, demokratik kurumların, kucaklayıcı yönetimin ve insan haklarına saygının öneminin altını çizdi" ifadeleri yer aldı.
Açıklamaya göre Blinken, "ABD ile Türkiye arasındaki uzun erimli ilişkinin ve terörizm karşısındaki ortak çıkarların önemini" de vurguladı.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın açıklamasında, Gara'da 13 Türk vatandaşının cenazesinin bulunmasıyla ilgili de şu ifadeler yer aldı:
Quote Message: Bakan Blinken, Türk rehinelerin Kuzey Irak'ta öldürülmesine
ilişkin baş sağlığı mesajını iletti ve ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluk
taşıdığı görüşünü teyit etti."
Bakan Blinken, Türk rehinelerin Kuzey Irak'ta öldürülmesine ilişkin baş sağlığı mesajını iletti ve ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluk taşıdığı görüşünü teyit etti."
Öte yandan Blinken'ın Türkiye'yi, "Rus S-400 sistemlerini kullanmamaya" çağırdığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer vermişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Japon bilim insanları kelliğe çare buldu
15 Şubat 2021 22:17
|DSÖ, AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi
15 Şubat 2021 19:49
|Fransa, Google'a 1,1 milyon avro ceza kesti
15 Şubat 2021 16:30
|Japonya, Pfizer-BioNTech aşısını onayladı
14 Şubat 2021 22:25
|İngiltere Başbakanı: Aşılamada dönüm noktasına ulaştık
14 Şubat 2021 22:12
|D vitamini Kovid-19 ölümlerini yüzde 60'a kadar azaltabilir
14 Şubat 2021 16:43
|ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı
13 Şubat 2021 23:56
|Serbest bırakılan 15 Türk gemici Büyükelçiliğe ulaştı
13 Şubat 2021 19:17
|Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek
13 Şubat 2021 18:26
|DSÖ: Afrika'da koronadan ölümler yüzde 40 arttı
12 Şubat 2021 21:30