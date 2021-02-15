ABD görüşünü değiştirdi: Ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluğu var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki telefon görüşmesine değinildi.

Açıklamada, "Bakan Blinken, demokratik kurumların, kucaklayıcı yönetimin ve insan haklarına saygının öneminin altını çizdi" ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre Blinken, "ABD ile Türkiye arasındaki uzun erimli ilişkinin ve terörizm karşısındaki ortak çıkarların önemini" de vurguladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın açıklamasında, Gara'da 13 Türk vatandaşının cenazesinin bulunmasıyla ilgili de şu ifadeler yer aldı:

Quote Message: Bakan Blinken, Türk rehinelerin Kuzey Irak'ta öldürülmesine ilişkin baş sağlığı mesajını iletti ve ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluk taşıdığı görüşünü teyit etti."

Bakan Blinken, Türk rehinelerin Kuzey Irak'ta öldürülmesine ilişkin baş sağlığı mesajını iletti ve ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluk taşıdığı görüşünü teyit etti."

Öte yandan Blinken'ın Türkiye'yi, "Rus S-400 sistemlerini kullanmamaya" çağırdığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer vermişti.