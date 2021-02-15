Otomobil almak için biriktirdikleri 500 bin TL küle döndü
|15 Şubat 2021 20:55
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında, bir ailenin yeni otomobil almak için biriktirdiği 500 bin TL nakit para ve binlerce liralık altınlar yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın 13.30 sıralarında Gebze Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mallafenari'de tek katlı bir prefabrik evde yangın çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerince yapılan soğutma çalışmaları sırasında ise yanan prefabrike evin içinden yanmış halde 500 bin TL'ye yakın nakit para ve binlerce liralık altın çıkarıldı.
Yanmış halde çıkarılan nakit paralar ve altınlar, jandarma ekiplerinin kontrolünde, yanan prefabrik evin sahiplerine teslim edildi. Yangında prefabrik evlerinden olan ailenin otomobil almak için biriktirdiği para ve altınları da kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.
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