Ankara'da trafik durma noktasına geldi
Başkent'te gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti. Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti.
|15 Şubat 2021 21:23
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Ankara'da soğuk hava ile birlikte yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Başkent'te gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti. Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Soğuk hava ile birlikte yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Şehrin ana arterlerinde metrelerce araç kuyrukları oluştu. Hasta taşıyan ambulanların da ilerlemede güçlük çektiği görüldü.
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