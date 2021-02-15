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Doğu Anadolu'daki 7 ilde sıcaklıklar 8-15 derece azalacak

Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren 8 ila 15 derece azalacağı bildirildi.
 15 Şubat 2021 21:32
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Doğu Anadolu'daki 7 ilde sıcaklıklar 8-15 derece azalacak

Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren 8 ila 15 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarında 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günü azalma bekleniyor.

Bölge illerinden Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da söz konusu günlerde sıcaklıkların 8 ile 15 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık azalmasının hafta sonuna kadar etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don olayı yaşanabileceği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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