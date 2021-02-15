Mercedes 1 milyondan fazla aracını geri çağırdı!
Mercedes, 1.3 milyon aracını 'acil durum' nedeniyle geri çağırdı.
|15 Şubat 2021 22:14
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Avrupa'da yaşanan bir kazada, otomatik acil durum sisteminden giden konum bilgisi diğer verilerle uyuşmuyordu.
Bu durumu inceleyen Mercedes-Benz de sorunu tespit etmeyi başardı.
Ardından da sorunun çözümü için çalışmalara başladı.
Mercedes, 1.3 milyon aracını 'acil durum' nedeniyle geri çağırdı.
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