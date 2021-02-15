HDP Kars İl Başkanı tutuklandı
|15 Şubat 2021 22:21
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Kars ve Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Digor ilçesi ile Iğdır'da "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 12 Şubat'ta gözaltına alınan HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı, HDP il yönetimindeki Zeki Şur, HDP Digor ilçe yönetiminde bulunan 2 kişi ile Iğdır HDP il yöneticilerinden 1 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
HDP İl Başkanı Sevda Subaşı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada hakkında yakalama kararı olan M.N. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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