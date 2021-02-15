Kırıkkale'de otobüs ve iki ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
|15 Şubat 2021 22:24
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Kırıkkale'de yolcu otobüsü ve 2 ticari taksinin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü belirlenemeyen Sivas Huzur Turizm'e ait 34 AB 7525 plakalı yolcu otobüsü ile Ramazan İlhan'ın kullandığı 71 T 0118 plakalı ticari taksi ve Selahattin Çağlar (64) yönetimindeki 71 T 0088 plakalı ticari taksi Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi.
Kazada sürücü Çağlar ve aynı araçtaki Yavuz Sağlam (40) ile otobüsteki yolculardan İsmail Tayhan (66) yaralandı.
Araçta sıkışan Çağlar, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yavuz Sağlam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Selahattin Çağlar'ın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.
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