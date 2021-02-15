Beylikdüzü E-5'te trafiğe kar engeli
|15 Şubat 2021 23:00
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İstanbul'da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde yeniden gösterdi.
D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkiinde etkili olan gök gürültülü kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.
ARAÇLAR KONTAK KAPATTI
Kuvvetli yağışla yollar beyaza bürünürken, E-5 karayolu Haramidere mevkiinde kar yağışı nedeniyle yol tamamen kapandı. E-5'de trafik çift yönlü olarak kapanırken, bölgeye çok sayıda belediye ekibi sevk edildi. Yolun açılması için çalışmalara başlandı.
İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolunun kapanmasıyla yüzlerce araç yolda kaldı.
METROBÜS DE SEFERLERİNİ DURDURDU
Bölgedeki metrobüs seferleri de tamamen durdurulurken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yürümeye başladı.
Vatandaşlar, yolun kapanması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösterdi.
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