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İBB kötü görüntü gerekçesiyle Nusret'in afişini kaldırdı

Türkiye'nin dünyaca ünlü markası haline gelen Nusret, İBB'nin engellemeleriyle karşı karşıya.
 15 Şubat 2021 23:04
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İBB kötü görüntü gerekçesiyle Nusret'in afişini kaldırdı

Dünyaca ünlü et restoranı olan Nusret, Beyoğlu'nda bulunan Galata Meydanı'nda yeni şube açıyor.

Açılacak olan şubenin inşaatının oluşturduğu kötü görüntüyü gizlemek için Nusret'in yer aldığı görsel, inşaatın ön tarafına asılmıştı.

Duruma müdahale eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, afişi indirerek yerine farklı bir afiş astı.

"BEYOĞLU'NA YAKIŞMAYAN GİYDİRME İBB TARAFINDAN KALDIRILDI"
İBB Sözcüsü Murat Ongun durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Afişin kaldırıldığını belirten Ongun, "İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile kendini tüm dünyaya rahatlıkla anlatabilecek derinlikte bir şehirdir. Beyoğlu'na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırtıldı." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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