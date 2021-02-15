Kırıkkale-Kayseri kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

İDARİ PERSONELE YAPILAN 'SÜRGÜN GÖREVLENDİRMELER' HAKKINDA DERS NİTELİĞİNDE KARAR! Kamu Denetçiliği Kurumu, Kırklareli Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler hakkında tüm yükseköğretim kurumlarına ders olacak şekilde bir tavsiye kararı verdi!