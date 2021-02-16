Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|16 Şubat 2021 00:15
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YÖNETMELİK
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)'ndan:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 30/11/2006 tarihli ve 26362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Devlet Bakanı" ibaresi "Bakan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
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