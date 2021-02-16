Çelik'ten, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki
|16 Şubat 2021 00:29
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Çelik, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.
Açıklamasında, "Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:
"Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır. Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terk etmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerin yüceltilmesine düşmandır."
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