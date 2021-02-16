Hangi ilçelere doğal gaz götürüleceğinin usul ve esasları belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, merkez nüfusu 20 binden fazla olan ilçelere doğal gaz hattı götürülmesine dair usul ve esasları içeren kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre öncelikli olarak BOTAŞ merkez nüfusu 20 bin ve üzerinde olan ilçelerin isimlerini TÜİK'ten alacaktır. Büyükşehirlerdeki ilçelerde 20 bin nüfusun tespitinde mahalleye dönüştürülen köy/belde nüfusları dahil edilmeyecektir.

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