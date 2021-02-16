Hangi ilçelere doğal gaz götürüleceğinin usul ve esasları belirlendi
EPDK, hangi ilçelere doğal gaz götürüleceğinin usul ve esaslarını belirleyen kararı Resmi Gazetede yayımladı.
|16 Şubat 2021 00:34
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, merkez nüfusu 20 binden fazla olan ilçelere
doğal gaz hattı götürülmesine dair usul ve esasları içeren kararı, Resmi Gazetede
yayımlandı. Buna göre öncelikli olarak BOTAŞ merkez nüfusu 20 bin ve üzerinde
olan ilçelerin isimlerini TÜİK'ten alacaktır. Büyükşehirlerdeki ilçelerde 20
bin nüfusun tespitinde mahalleye dönüştürülen köy/belde nüfusları dahil edilmeyecektir.
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