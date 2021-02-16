TÜİK görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler

TÜİK Başkanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde 18 maddelik bir değişiklik yaptı. Değişiklikler sırasında yeni bir görevde yükselme sınavı açılmasına yönelik olarak sınav kurulu, sınavın yaptırılması gibi maddelerde değişiklikler yapıldı.

İşte yapılan bazı değişiklikler:

1- Şube müdürü ifadesi İstatistik grup müdürü olarak değiştirilmiştir.

2- Unvan değişikliği yapılabilecek unvanlar arasına Diyetisyen unvanı da alınmıştır.

3- "Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak," şartı taşıyan bir aday bulunmaması halinde görevde yükselme suretiyle atanacak personele yönelik olarak ilan edilen kadrolarda bu şart aranmayacaktır.

4- Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru ve Şoför kadrosuna atanabilmek için (B) sınıfı ehliyet şartı "en az (B) sınıfı olarak" düzeltilmiştir.

5- Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanmada, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre 30 gün içinde atama yapılması öngörülmüştür. 30 gün şartı daha önce yer almıyordu.atanır.

6- Sınav kurulu, sınav kurulunun görevleri gibi maddelerde değişiklik yapılmıştır.

İŞTE YAPILAN DÜZENLEMENİN BAZI MADDELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE CETVELİ

ESKİ DÜZENLEME YENİ DÜZENLEME

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir. (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar: a) Yönetim Hizmetleri Grubu; 1) Müdür, Şube Müdürü. b) Hukuk Hizmetleri Grubu; 1) Hukuk Müşaviri. c) İdari Hizmetler Grubu; 1) Ayniyat Saymanı. 2) Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Şoför. ç) Destek Hizmetleri Grubu; 1) Teknisyen Yardımcısı, Dağıtıcı, Aşçı, Bekçi, Hizmetli. (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Fizikçi, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Grafiker, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi, Psikolog, Sosyolog, Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Avukat, Veteriner Hekim. MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "Şube" ibaresi "İstatistik Grup" olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Psikolog," ibaresinden sonra gelmek üzere "Diyetisyen," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, b) Görevde yükselme suretiyle atanacak personel için hizmet süresi içinde, Kurumda en az iki yıl fiilen çalışmış olmak, c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak, gerekir. MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Görevde yükselme suretiyle atanacak personele yönelik olarak ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,"

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar MADDE 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır. a) Müdür, Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) En az on yıl hizmeti bulunmak, 3) Şef, APK Uzmanı, Araştırmacı ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlarda ve unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak, ----- ç) Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru ve Şoför kadrosuna atanabilmek için; 1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 2) En az iki yıl hizmeti bulunmak, 3) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak, 4) Şoför kadrosu için en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gerekir. MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Şube" ibaresi "İstatistik Grup" olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan "en az beş yıllık" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve en az" ibaresi eklenmiştir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar MADDE 8 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır. a) İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Fizikçi, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Grafiker, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi, Psikolog, Sosyolog, Kütüphaneci, Veteriner Hekim kadrolarına atanabilmek için; 1) Fakülte, yüksekokul ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak, b) Programcı kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk bölümlerden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak, 2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek, c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mütercimlik ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak, 2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) veya dengi sınavlarda (A) düzeyinde başarılı olmak, ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak, gerekir. MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Psikolog," ibaresinden sonra gelmek üzere "Diyetisyen," ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "2) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/eYDS) (A) düzeyinde başarılı olmak veya bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,"

Yazılı sınav MADDE 10 - (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/1/2017-29939) (1) Yazılı sınav Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine de yaptırılabilir. (2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 10 - (1) Yazılı sınav, Kurum tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurum tarafından da yapılabilir. (2) Sınavların yaptırılması durumunda; a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir. b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. (3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar."

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 13 - (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. (2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. (3) Duyurulan kadrolardan; a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralanmasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre Kurum tarafından belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. (4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler. MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı "Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "göre" ibaresinden sonra gelmek üzere "30 gün içerisinde" ibaresi eklenmiştir.

Unvan değişikliği suretiyle atanma MADDE 14 - (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/1/2017-29939) (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. (2) Unvan değişikliği yazılı sınavları Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvurabilir. (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. (4) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan şartlar unvan değişikliği sınavı sonunda yapılacak atamalar için de uygulanır. (5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür. MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı "Unvan değişikliğine ilişkin özel usul ve esaslar" olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Sınav kurulu MADDE 15 - (1) Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının Başkanlığında I. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı, ilgili Daire Başkanı, sınavın niteliğine göre belirlenecek İstatistik Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Müdür veya Şube Müdürlerinden olmak üzere Başkan tarafından belirlenecek toplam beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir. (2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. (3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. (4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür. MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 15 - (1) Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının Başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri, Personel Daire Başkanı, Eğitim Daire Başkanı ve ilgili Daire Başkanı, sınavın niteliğine göre belirlenecek İstatistik Müşaviri, İstatistik Grup Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Müdür veya İstatistik Grup Müdürlerinden olmak üzere Başkan tarafından belirlenecek toplam beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir. (2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. (3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir. (4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülür."

Sınav kurulunun görev ve yetkileri MADDE 16 - (1) Sınav kurulu; yazılı sınav konu başlıklarının belirlenmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 16 - (1) Sınav kurulu; yazılı sınav konu başlıklarının belirlenmesi, görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür."

- MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. "Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 17/A - (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde sınavı düzenleyen birime yapılır. İtiraz, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir."

Sınav belgelerinin saklanması MADDE 18 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; bunun dışında kalan sınavla ilgili belgeler; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır. MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 18 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; bunun dışında kalan sınavla ilgili belgeler; Eğitim Daire Başkanlığınca dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar, dava konusu sınavlara ilişkin belgeler ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır."

Naklen atama MADDE 19 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı kadrolardan veya bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer kadrolardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre sınavsız naklen atama yapılabilir. (2) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "öğrenim ve hizmet süresi gibi" ibaresi "öğrenim ve toplam hizmet süresi gibi" olarak değiştirilmiştir.

Görev grupları arasında geçişler MADDE 20 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır. a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir. b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. ç) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "öğrenim ve hizmet süresi gibi" ibaresi "öğrenim, sertifika ve toplam hizmet süresi gibi" olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi şartları taşımaları kaydıyla öğrenimle ihraz edilen görevler ile daha alt görevlere sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler."

Özelleştirilen kuruluşlardan atama MADDE 22 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. (2) 4046 sayılı Kanun gereğince Kuruma tahsis edilen kadrolara sadece Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine atama yapılabilir. MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.