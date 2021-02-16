Kar ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı
Kar ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı.
|16 Şubat 2021 04:35
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Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, 6 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar ve tipi nedeni ile Keskin Organize Sanayi Kavşağı'ndan itibaren her iki istikamette kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
Polis ekipleri kaza yapan araçları bulundukları yerden kaldırdı, kara yolları ekipleri de buzlanmaya yönelik çalışma yaptı. 6 saat süren çalışmanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan kar yağışının, kentte bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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