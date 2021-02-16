Atasoy'un 6 imamı firarda

Son YAŞ kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Serdar Atasoy'un FETÖ soruşturmasında itirafçı olmasıyla kamuoyunda başlayan "kim korudu" tartışmaları hala sürüyor. Son olarak elebaşı Fetullah Gülen'in taktığı rütbeleri sökülen Atasoy, 1988-2016 yılları arasında kendisiyle ilgilendiğini belirttiği 11 mahrem imamını anlattı. Bunlardan kimisinin ismini hatırlamadığını söyleyen Atasoy, kendisine gösterilen fotoğraflardan imamlarını teşhis etti. Ancak aralarında dikkat çekici isimlerin de bulunduğu mahrem imamlardan çoğunun firari olduğu öğrenildi. İşte Atasoy'un itiraflarında anlattığı mahrem imamları:

ÖRGÜTE SOKAN BURSA İMAMI

-CANSUN SARIYILDIZ: Atasoy, 1988'de kendisini FETÖ ile tanıştıran şahsın Cansun Sarıyıldız (55) olduğunu söyledi. O tarihte 22 yaşında olan Sarıyıldız ayrıca Atasoy'u, TSK'ya yerleştiren Yavuz kod adlı örgüt abisiyle de tanıştıran kişi. Atasoy zaman zaman ilahiyat fakültesi öğrencisi olan Sarıyıldız'ın kaldığı hücre evine gidiyordu. Örgüt içerisinde kritik görevlerde bulunan bulunan Sarıyıldız, FETÖ'nin Bursa il imamlığına kadar yükseldi. Bursa Başsavcılığının ildeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 1 numaralı şüpheli olan Sarıyıldız, firari konumda. İçişleri Bakanlığının aranan terörist listesinde turuncu kategoride yer alan Sarıyıldız'ın başına 1 milyon TL ödül konuldu. Sarıyıldız'ın, FETÖ'nün Bursa'daki kuruluşlarından olan Silm Eğitim Tesisleri İşletme A.Ş.'de yönetici olduğu belirtildi.

Firari Sarıyıldız, 1 milyon TL ödülle aranıyor.

GÜLEN'İN DOKTORUNUN DAMADI

-EYÜP EMRE FIRAT: Atasoy'un 1998'de Lüleburgaz'a tayini çıktı. 1999 yılında burada kendisiyle yaklaşık 2-3 ay Ali İhsan isimli mahrem imam ilgilendi. Doktor olan Ali İhsan, daha sonra Atasoy'u Emre isimli mahrem imama devretti. Atasoy'un anlattığına göre Emre'nin İstanbul'da bir fabrikası bulunuyordu. Atasoy'un yaptığı teşhislerle söz konusu mahrem imamın Eyüp Emre Fırat (46) olduğu belirlendi. Elebaşı Gülen'in doktoru olan Kudret Ünal'ın damadı olan Fırat, 2003'e kadar Atasoy'un mahrem imamlığını yaptı. Fırat'ın, yurt dışında olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden bu dönemde irtibat kurmaya başlayan Atasoy'un ifadesinde Fırat ile ilgili dikkat çeken kısımlar şöyleydi: "Emre ile ayda bir olacak şekilde Beylikdüzü'ndeki evinde görüşürdük. Çalışmış olduğum yerdeki askeri personeller hakkında benden bilgi alırdı. Burada örgütün fişlemesini yapardı."

TUTUKLANAN FETÖ'CÜ KAYIP!

-İHSAN BAYKUT: Serdar Atasoy, 2005'te Kars'a tayin oldu. Burada 3 yıl kadar görev yaptı. Atasoy'un Kars'taki mahrem imamlığını ise Ahmet kod adlı İhsan Baykut (49) yaptı. Baykut'un, Kars'taki ankesörlü telefonlardan Atasoy'u aradığı tespit edildi. Öğretmen olan ve 15 Temmuz sonrası ihraç edilen Baykut, yine bu süreçte tutuklandı. Baykut'un kaçak olduğu öğrenildi.

HEM İMAMINI HEM DE ÜSTÜNÜ TEŞHİS ETTİ

-ERDEN ŞEN: Atasoy'un Kars'taki görevinin ardından tayini İstanbul Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsüne çıktı. Atasoy, burada 2008-2010 yılları arasında kendisiyle ilgilenen mahrem imamın ismini hatırlamadığını söyledi. Ancak yapılan teşhis işlemlerinin ardından mahrem imamın özel bir şirkette pazarlama uzmanı olan Erden Şen (50) olduğu belirlendi. Atasoy'un teşhislerinden, Şen'in üst konumunda bulunan şahsın da İsmail Yağlı olduğu tespit edildi. Hem Şen'in hem de Yağlı'nın firari olduğu öğrenildi.

Bekir Bangladeş imamı

-ERKAN ÇARPAN: Atasoy, 2014'te askeri ataşe olarak Bangladeş'e gitti. Burada 2014-2016 yılları arasında mahrem imamı olan "Bekir" kod adlı FETÖ'cünün Erkan Çarpan (51) olduğu belirlendi. Örgütün Bangladeş'teki okulunda öğretmen olan Çarpan da firari. Atasoy, Çarpan'ı, "Bekir (K) ile görüşmelerimizi düzenli olmayan aralıklarda 5-6 defa oldu. Bu görüşmeler Bekir (K) isimli şahsın evinde baş başa olurdu. Burada Bekir (K) isimli şahsa himmet vermedim. Ben Bekir (K) isimli şahıs ile 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görüştüm. Darbe girişimi olduktan sonra hiçbir örgüt mensubu ile görüşmedim. 2014 yılı sonrasındaki görüşmelerimde zoraki olarak yaptım. Beni Bekir (K) birçok kez gitmem halinde örgütten şefkat tokadı yiyeceğimi ve işlerimin iyi gitmeyeceği konusunda tehdit etmişti" diye anlattı.

Tüm alayın bilgisi ondaydı!

Şüpheli Atasoy, 2012'de KKTC'ye tayin oldu. Burada sigorta şirketinde çalışan Önder Körfez'e devredildi. Kıbrıs'a gidince ankesörlü telefondan arayarak irtibat kurduğu Körfez ile örgütsel görüşmeleri mahrem imamın evinde yaptı. Atasoy'un hücresinde kimse bulunmuyordu. Atasoy, mahrem imam Körfez ile ilgili şunları anlattı: "Tüm rütbeli subaylar/astsubay hakkında çok detaylı bilgiler isterdi. Laptopunda alayda bulunan herkesin bir dosyası vardı" Atasoy'un Körfez'in yanında gördüğü şahıs da deşifre edildi. Bu şahsın Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olan ve özel bir kurumda öğretmen olarak çalışan İsa Yiğit (42) olduğu belirlendi. Ancak Yiğit'in de yurt dışında olduğu öğrenildi.

Beni Gülen'e Yavuz götürdü

-Atasoy, itiraflarında diğer mahrem imamlarla ilgili de şu bilgileri vermişti: * Yavuz (K) - (1988-1996): Lise ve Harp Okullunda benden sorumlu şahıstır. Ayrıca askeri okullara örgüt adına öğrenci hazırlayan kişidir. Beni Gülen ile tanıştıran ve beni Altunizade'de bulunan Fem Dershanesine götüren şahıs.

-Diyarbakır'daki imamı (1996): İsmini hatırlamıyorum. Bir defa gördüm. Güven şehit olduğu için irtibatımız olmadı.

-Kara Harp Akademisindeki imamı (2003-2005): Çetin (K) 2003-2005 yılları arasında örgütün bizden sorumlu abisi idi. Beykoz Doğa Kolejinde çalıştığını ve Ar-Ge şirketinde çalıştığını biliyorum. Gerçek adının da İsmet olduğunu hatırlamaktayım.

-Kara Harp Akademisindeki imamı (2010-2012): Bu şahıs hatırladığım kadarı ile Beykoz'da villası vardı. BMW marka X5 model jeepi vardı. Toplantılar villasında olurdu. 2011 yılında 9 ay kadar Afganistan'a gittim. Bu süreçte herhangi bir bağlantım olmadı. Döndüğümde yine aynı grup ile devam ettik.

Osman Özgan