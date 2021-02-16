Hafta sonu yasaklar kalkacak, saat sınırı uygulanacak
|16 Şubat 2021 07:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu salgın yönetiminde 'Yerinde Karar' dönemi ile birlikte her il veya ilçe kendi kısıtlamasını kaldırabilecek veya yeni kısıtlamaları uygulamaya koyabilecek. 1 Mart'tan itibaren bu kriterlere uyan illerde yasaklar gevşetilecek. Bu kararların alınmasında, o ildeki 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının yanı sıra, hastane kapasitesi, yoğun bakım yatak sayısı gibi kriterlere bakılacak. Kriterlere uyan illerde kafe ve lokantalar belli şartlarda açılacak.
Lokantaların kapalı bölümlerinde yüzde 30, açık alanlarında yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilecek. Kapalı alanlarda oturmaya süre sınırı getirilecek. Bu sürenin 45 dakika veya bir saati aşmayacağı ifade ediliyor. Uzmanlar süreyi daraltarak, virüsün bulaştırma ihtimalinin de düşürüleceğini dile getiriyor. Vaka sayı düşen yerlerde ayrıca hafta sonu yasakları kaldırılacak. İkinci doz aşısını olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı da esnetilecek.
Virüsün yayılımın arttığı illerde ise tedbirler artırılacak gerekirse şehirler arası seyahat yasağı getirilecek. "Yeni dönemle birlikte vatandaşlar kendi il veya ilçelerinde kısıtlamaların kaldırılmasına katkı vermek için kurallara daha çok uyacak" diyen uzmanlar, "Vakaların 7-8 bin arasında kalması korkutmasın. Rakamlar 15-20 binleri bulursa endişelenmeliyiz" şeklinde konuştu.
Yücel Kayaoğlu
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