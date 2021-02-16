Bakan Koca'dan 'Orada sevgilisi mi var?' diyen kişiye yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son basın toplantısında illere göre vaka sayısını paylaşacağını belirtmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Koca, 81 ilin son 7 günlük vaka tablosunu açıkladı.

Koca'nın açıkladığı tabloda, Kahramanmaraş'ın ismine yer verilmemesi üzerine, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından, ''Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada'' ifadelerini kullanarak Koca'ya tepki gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ OLDUĞUNU HERKES BİLİR

Sosyal medya kullanıcısının Tweetini alıntılayan Koca, ''Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir'' ifadelerini kullandı.