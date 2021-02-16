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Konut satışına faiz ve korona freni

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.9 azalarak 70 bin 587 oldu. Bu sayı, şimdiye kadar kayıt altına alınan ocak ayı konut satışları içinde tüm zamanların en düşük satışı oldu
 16 Şubat 2021 07:40
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Konut satışına faiz ve korona freni

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Düşüşün temelinde ise konut satışları üzerinde direkt etkisi bulunan banka konut kredisi faiz oranları bulunuyor. Buna göre, en düşük yüzde 1.40 ile en yüksek 1.80 seviyesini aşan banka konut kredisi faiz oranları tüketici taleplerinin ötelenmesine neden oluyor. Bu döneme özel bir diğer etkenin ise koronavirüse karşı alınan tedbirler arasında yer alan sokağa çıkış kısıtlamaları olduğunu belirten İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Tüketici konut gibi önemli bir alım kararını, satış ofisine gelip tüm bilgileri almadan, görmeden vermiyor. Hafta içi akşam 21.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması ve hafta sonunun tamamında uygulanan kısıtlamalar bu alışverişi zorlaştırıyor. O nedenle ocak ayı satışlarındaki azalışı sadece faizle açıklayamayız" dedi.

Randevulu öneri

Sokağa çıkış kısıtlaması süreçlerinde tüketicilerin 'randevu' alarak satış ofislerine gidebilmesi önerisini getiren Durbakayım, "Firmalar satış ofislerinde her türlü hijyen tedbirini aldı. Çok iyi şekilde uygulanıyor. Hafta sonlarında randevuyla ve belli bir kişi sayısını aşmayacak şekilde izin verilebilir. Bu sayede randevu belgesini, mesajını gösterenler proje satış ofislerini ziyaret edebilir" diye konuştu.

Konut kredisi faiz oranlarına ise firmaların kendi kampanyaları ile katkı sağladığını anlatan Durbakayım, bu sayede çeşitli ödeme modelleri geliştirildiğini söyledi. Buna göre çeşitli kampanyalı satışlarda faiz oranı yüzde 1.20 seviyesine kadar gelebiliyor.

10 bin ev satıldı

Türkiye genelinde 2021 Ocak ayında banka kredili satışlar olarak bilinen ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.6 azalış gösterdi.

Bu nedenle ocak ayında sadece 10 bin 732 adet konut banka kredisiyle alındı. Diğer konut satışları 2021 Ocak ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 azalarak 59 bin 855 oldu.

İranlılar aldı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.5 azalarak 2 bin 675 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2021'de ilk sırayı bin 380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi.

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 459 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi.
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