Koronavirüs kedi köpekte yıllardır var

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Eskişehir'de sahipsiz kedilerde, koronavirüsün mutasyonu sonucu şekillendiği düşünülen, insana geçmeyen ama bulaşıcı özelliğe sahip, tedavisi mümkün olmayan Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) virüsü görülmeye başlandığı haberleri, salgın endişesine neden oldu. Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Üyesi Uzm. Dr. Levent Uğurlu, kedilerdeki FIP hastalığının yaygın olarak efüsiv (ıslak) ve nonefüsiv (kuru) form olarak kliniklerde hızlı tanı kitleri ve PCR testleriyle kolaylıkla tespit edildiğini söyledi. Uğurlu, "Kliniklerimizde ve üretim tesislerinde büyükbaş, küçükbaş ve at gibi birçok hayvan türünde görülen koronavirüs, kedi ve köpeklerde de yıllardır yaygın olarak görülüyor. Sindirim ve dolaşım sistemi başta olmak üzere birçok sisteme yerleşen virüs, yerleştiği sistemde ağır tahribatlar sebebiyle, zatürreden kalp krizine, sinirsel ataklardan ishale kadar devam eden çeşitli klinik semptomlara neden olmaktadır" dedi.

'İnsanlara bulaşmıyor'

Hastalıkta erken tanı ve teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Uğurlu, hastalığın insanlara bulaşmadığını hatırlattı. Kedigiller familyası üyesi olan aslan, kaplan gibi yaban hayvanlarının yanı sıra hastalığın ev ve sokaktaki kedilerde ciddi sağlık problemleri oluşturduğunu vurgulayan Uğurlu, "Sokak kedilerinde yaygın olarak bulunan ve sürü bağışıklığı oluşturan bu virüsün, ev kedilerine bulaşması sonucu, kısa sürede hastalık oluşturduğu, yapılan akademik çalışmalarla da ortaya konmuştur. Bu sebeple ev kedilerimizin dışarı çıkarılmaması ve diğer kedilerle temas etmemeleri gerekliliği veteriner hekimler tarafından ısrarla vurgulanıyor. Zaman zaman klinik semptom oluşturmayan hastalık için düzenli muayene hayat kurtarıcı" diye konuştu.

'Aşısı Türkiye'de yok'

Dünyada aşısı bulunan FIP hastalığının Türkiye'de aşısının bulunmadığını belirten Uğurlu, "Kedi popülasyonunun ve kedi sahiplenmenin hızla arttığı şu günlerde, virüsün özellik değiştirip zoonoz hastalık oluşturma ihtimaline karşı en önemli önlem, aşının temini ve uygulamalarının başlamasıdır. Devlet prosedürlerinin hızlandırılmasıyla birçok firma aşıyı kolaylıkla tedarik ederek, veteriner hekimlerimize ivedilikle ulaştırabilir" ifadelerini kullandı.