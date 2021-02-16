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Özel çocuğu olanlar erken emekli olsun

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, "Otizmli ve Down Sendromlu Bireylerin Kovid-19 Pandemisiyle Derinleşen Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı rapor hazırladı.
 16 Şubat 2021 08:14
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Özel çocuğu olanlar erken emekli olsun

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: Türkiye'de 1 milyon 387 bin 580 otizmli bireyin yaşadığının tahmin edildiği, 0-19 yaş grubu arasında 434 bin 10 çocuk ve genç olduğunun varsayıldığı belirtilen raporda "Yapılan nüfus projeksiyonuna göre Türkiye'de bu durumdan etkilenen bireylerle birlikte 5 milyon 550 bin 320 aile ferdi bulunduğu öngörülmektedir. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır. Türkiye'de tıpkı otizmli bireylerde olduğu gibi bir veritabanı bulunmamaktadır ancak yaklaşık 70.000 Down sendromlu kişi olduğu tahmin edilmektedir" denildi.

Taşkın raporda çözüm önerilerini özetle şöyle sıraladı:

"Her bir çocuk için sanki okulda yüz yüze eğitimdelermiş gibi uzaktan canlı bağlantılar ile Bireysel Eğitim Planları (BEP) hazırlanmalı ve özel gereksinimli tüm öğrencilere birebir uzaktan canlı eğitimler, ailenin bu dersleri pekiştirebileceği derse özel materyaller sağlanmalı ve online destek eğitim sınıfları açılmalı.

Ulusal veri tabanı

Türkiye genelinde özel gereksinimli bireylerin haritası çıkartılmalı ve ulusal veri tabanı oluşturulmalı. Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ivedilikle hizmet planlamalarını bu verilere göre yapmalı. Her ilde bir gündüzlü ve yatılı bakım evi açılmalı; ailelerin cenaze, hastalık, özel günlerinde otizmli çocuğunu bırakabileceği mola evleri hayata geçirilmeli. Sürekli bakıma muhtaç özel gereksinimli çocuğu olan anne veya baba ile bakmakla yükümlü olan kişilerin erken emeklilikten yararlandırılmasının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yaygınlaştırılması gerekmektedir."
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